Meteo, prevista neve in Abruzzo anche sulla costa

METEO ABRUZZO: WEEK END CON LA NEVE. C'è un clima gelido in Abruzzo. Nelle prossime e sono previste nevicate anche sulla costa. A comunicarlo è il Centro Funzionale della Regione Abruzzo. Sul nostro territorio 'già dal pomeriggio di domani venerdì 12 febbraio e per le successive 18/24 ore sono previste nevicate fino a quota di pianura con apporti al suolo da deboli a moderati, con la conseguente possibilità di formazione del ghiaccio". Fanno sapere gli esperti che "sono già state attivate le procedure di emergenza ed è tutto predisposto per l'avvio del piano neve". Si raccomanda ai cittadini di adottare le dovute precauzioni nel caso di esigenze di viabilità.

Redazione Independent