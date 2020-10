Meteo Abruzzo, in arrivo pioggia e freddo

UNA NUOVA ONDATA DI MALTEMPO IN ARRIVO IN ABRUZZO. La Protezione Civile ha emesso una allerta meteo anche per la nostra regione. Secondo i meteorologi domani, mercoledì 7 ottobre, l'Abruzzo sarà interessato da piogge e vento forte. Una nuova ondata di maltempo che arriva dal nord Europa e raggiungerà la nostra penisola nelle prossime ore sulle regioni centrali e settentrionali.

LE REGIONI INTERESSATE. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di mercoledÌ, precipitazioni sparse e venti di burrasca su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata. Attese anche mareggiate lungo le coste esposte di Toscane e Lazio.

Redazione Independent