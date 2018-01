Mercoledì prossimo Consiglio Regionale sul "caro pedaggi" delle Strade dei Parchi

MERCOLEDI' PROSSIMO CONSIGLIO REGIONALE SUL "CARO PEDAGGI" AUTOSTRADALI. Il Consiglio regionale torna a riunirsi mercoledì 24 gennaio alle ore 11 nella sala Sandro Spagnoli dell'Emiciclo. All'ordine del giorno i seguenti documenti politici: interrogazione sul Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika; interrogazione sulle delibere di giunta riguardanti la designazione del rappresentante regionale in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto dalla Unità Sanitaria Locale di Avezzano- Sulmona L'Aquila; interpellanza sulla esondazione del canale Fosse Grande di Spoltore- Pescara, Impegni per la essa in sicurezza; interpellanza sul Por Fesr Abruzzo 2014/2020 riguardante l'avviso pubblico per il sostegno alla "Promozione dell'eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche"; interpellanza sui lavori di escavazione per approfondimento dei fondali del porto di Ortona; interpellanza sulle iniziative contro il caro pedaggi autostrade A 24 e A25.

GLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. La giornata prosegue con il primo punto all'ordine del giorno che riguarda l'elezione del Garante dei detenuti ed a seguire il punto sull'elezione del componente della Commissione per le pari opportunità. Tra i progetti di legge che verranno esaminati vi è quello riguardante la modifica alla legge per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; le norme per la promozione ed il sostegno alle Pro-Loco; le norme in materia di congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera. Segue l'elezione di un componente del Collegio regionale per le garanzie Statutarie ed una serie di risoluzioni:sulla "Istituzione di una giornata della memoria per commemorare i meridionali morti in occasione dell'unificazione italiana"; sulla "Tutela dei magistrati onorari"; sulla "Pubblicazione dell'avviso pubblico sull'housing sociale"; sul "Piano delle Aree" ; sul "Decreto di soppressione dei reparto di polizia stradale"; sul "Percorso del metanodotto Snam e della Centrale di compressione di Sulmona"; sulla "Istituzione di un Tavolo tecnico per la proroga dei contratti e per garantire la continuità lavorativa del personale assunto ai seguiti degli eventi sismici del 2009"; sulla "Gestione dell'Autostrada A 14, Tratta Abruzzo"; sulla "Istituzione di un Tavolo tra Stato e Regioni al fine di avviare un percorso normativo teso all'equiparazione tra i contratti di polizia locale e degli altri corpi statali" ; sulla "Attuazione delle disposizioni in materia di Polizia Amministrativa Locale"; sulla "Chiusura del distaccamento di polizia stradale di Castel di Sangro e Sulmona"; sulle "Attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto".

Redazione Independent