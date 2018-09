MENO SIAMO E PIU' SIAMO RICCHI. Secondo l'International Monetary Fund (IMF), il vero modo per conoscere quali nazioni del mondo sono ricche occorre parlare di "guadagni" pro capite. Conseguentemente, il numero di abitanti assume un valore chiaramente importante. Un esempio: se il guadagno in una famiglia di cinque persone e' di 40 mila dollari (o euro), ogni persona di quella famiglia "vale" 8 mila dollari (o euro). Ma se la famiglia e' composta da otto persone, il guadagno scende a 5 mila dollari (o euro). Fate lo stesso ragionamento per quanto riguarda una nazione e vedrete che il risultato non cambia. Tuttavia l'IMF non fa notare che il costo della vita per otto persone e' piu' alto di quello per cinque. Comunque le nazioni con un numero basso di abitanti, in sostanza e' piu' ricca delle metropoli (almeno per quanto riguarda il per capita). La lista delle nazioni "piu' ricche nel mondo" dimostra che il ragionamento regge. Il Qatar, primo nella classifica, ha una popolazione di 2 milioni 200 mila persone con un per capita di 124 mila 930 euro. Perfino San Marino (pop. 33 mila) ha un introito individuale di 60 mila 360 euro. Il Lussemburgo (577 mila abitanti) secondo nella classifica, offre 109 mila 190 dollari. Ci sono variazioni dovute a certe situazioni troppo lunghe da spiegare. Ma vediamo la classifica completa. Islanda (52.150). Olanda (53,580). Saudi Arabia (55.260). USA (59,500). San Marino (60,360). Hong Kong (61.020). Svizzera (61,360). United Arab Emirates (68.250). Kuwait (69.670). Norvegia (70,590). Irlanda (72,630). Brunei (76.740). Singapore (90,520). Lussemburgo (109,190). Qatar (124,930).

Benny Manocchia