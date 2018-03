MEETING NORD-SUD COREA: E' GIA' QUALCOSA. Cinque importanti dirigenti della politica sudcoreana sono partiti alla volta del Nord. Non e' stato specificato dove l'aereo atterrera'. L'invito per un meeting e' partito da Kim Jong-un. A Washington qualcuno ha detto: Kim sente l'arrivo di grosse sanzioni dettate dagli Stati Uniti. La Corea del Sud vorrebbe giungere ad una soluzione del problema, pur sapendo che Washington chiede la denuclearizzazionde del Nord. Gli esperti dubitano che Kim Jong-un accettera' la richiesta di portare a termine il programma missilistico. Tuttavia sanno anche che il popolo nordcoreano e' stanco delle privazioni imposte dal governo. Due nordcoreani che sono riusciti a fuggire nel Sud hanno raccontato "le sofferenze del popolo che spesso non ha da mangiare". Sara' proprio cosi'? Forse il meeting (che potrebbe essere in corso mentre scriviamo) riuscira' ad arrivare ad una soluzione. Sono giunti a un binario morto e non e' facile uscirne. Kim Jong-un ha dichiarato di essere pronto ad incontrare Trump a una condizione: l'America non puo' pretendere di ottenere dalla Corea del Nord l'assicurazione che il soggetto principale dell'evenuale incontro riguardera' la chiusura del programma atomico nordcoreano. Intanto si incontrano. Ed e' gia' qualcosa.

Benny Manocchia