Maxi sequestro da dieci milioni a imprenditore pescarese

Un maxi sequestro per un valore di oltre dieci milioni di euro a carico di un imprenditore pescarese e dei suoi familiari è in corso, in Abruzzo, da parte del Gico della Guardia di Finanza di Perugia su proposta della Procura di Pescara.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di beni mobili, immobili, partecipazioni societarie, complessi aziendali e conti correnti messi sotto sigillo per reati di natura fiscale.

