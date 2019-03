Martedi' mattina Marsilio risolvera' la questione della nuova giunta regionale

Il 'CONSOLE LAZIALE' MARSILIO NOMINERA' I NUOVI ASSESSORI REGIONALI. Martedì mattina, all'Aquila, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio risolverà la questione della nuova giunta regionale. La sintesi di un 'tira e molla' che va avanti dalla mattina del 13 febbraio, cioè dal giorno successivo alla vittoria del centrodestra alle elezioni regionali abruzzesi, dovrebbe essere presentata a seguito di una riunione tra il neo governatore e i coordinatori regionali dei partiti della coalizione vincente quali: la Lega con il deputato Giuseppe Bellachioma, Forza Italia con il senatore Nazario Pagano e di Fratelli d'Italia con Etelwardo Sigismondi. Le indiscrezioni confermano criticità nello 'schema 4-1-1' che va per la maggiore: cioe' quattro assessori e il vice presidente potrebbero essere assegnati alla Lega e un assessore ciascuno a Forza Italia e Azione Politica. Non sono noti i nomi dei papabili membri del prossimo esecutivo regionale - tranne alcune eccezioni - in quanto la scelta spetterà ai partiti probabilmente sulla base delle preferenze elettorali oppure, come nel caso della Lega, secondo quanto riportato da Bellachioma, tenendo in considerazione anche di meriti e competenze. Naturalmente la questione interessa non poco i primi dei non eletti nelle rispettive liste che, dunque, potrebbero entrare in surroga nell'attuale Consiglio regionale.

Redazione Independent