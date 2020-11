Marsilio boccia il Comitato Scientifico: dietrofront sulla chiusura completa delle scuole

ABRUZZO IN 'ZONA ROSSA' MA SENZA CHIUSURA COMPLETA DELLE SCUOLE. Il caos prima della schiarita sulla zona rossa. A mettere la parola fine sulla questione é il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio il quale, in una intervista rilasciata mentre era in visita all'ospedale di Sulmona, ha spiegato che l'ordinanza sarà firmata nelle prossime ore, andrà in vigore da mercoledì, ma non prevederà la chiusura completa delle scuole.

E secondo quanto trapelato resteranno aperti gli asili, le scuole primarie e la prima media: cioè una soluzione a metà tra quella trapelata ieri, a mezzo post del vice-presidente Emanuele Imprudente ed alcuni audio inviati da esponenti della maggioranza. Tra l'altro la decisione contrasta con la richiesta formulata dal Comitato tecnico scientifico regionale che aveva sostenuto la necessità di un blocco totale delle lezioni.

Ma cosa significa Zona Rossa?