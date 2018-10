Manovra, fondi tagliati dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi

FONDI TAGLIATI ALLE REGIONI CHE NON RIDURRANNO I VITALIZI. Il MoVimento 5 stelle al centro delle polemiche per la vicenda della TAP e la manovra finanziaria è, però, riucito a mantenere una importante promossa elettorale. Lo stesso vice-premier Luigi Di Maio, dopo l'intervento sul Parlamento, aveva annunciato di voler lavorare sulle indennità dei consiglieri regionali. Adesso questa intenzione è diventata realtà attraverso il meccanismo dei tagli dei fondi destinati alle Regioni Italiane: quelle che non ridurranno gli assegni vitalizi vedranno ridotti dell’80 per cento i trasferimenti, senza tuttavia toccare i fondi a Sanità, scuole per disabili e altri servizi essenziali. Tra essi c'è anche la nostra Regione Abruzzo che pur avendoli eliminati a partire dalla scorsa consiliatura restano, tuttavia, in vigore negli effetti per i beneficiari.

ECCO CHI PRENDE L'ASSEGNO VITALIZIO IN ABRUZZO. In questa sezione sono riportati i nominativi dei soggetti che hanno percepito l'assegno vitalizio e gli importi delle somme a tal fine erogate.

Redazione Independent