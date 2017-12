Mandare un fax: si può gratis grazie ad internet

MANDARE UN FAX: SI PUO' GRAZIE AD INTERNET. Ci sono strumenti che fanno parte della nostra vita da diverso tempo e che, con ogni probabilità, ne faranno parte ancora a lungo. Come ad esempio il fax che ha dominato la scena per quanto riguarda la comunicazione tra aziende e tra privati negli 30 anni.

Quante volte, infatti, ci siamo dovuti recare presso la cartoleria o internet point di turno per inviare un fax? I più giovani forse pochissime volte, non lo mettiamo in dubbio, ma chi ha già una certa età lo ricorda benissimo. Questo perchè il fax è uno strumento di comunicazione che viene usato per molte operazioni. Un tempo veniva utilizzato anche per inviare documenti alla pubblica amministrazione, mentre oggi i privati lo utilizzano soprattutto per comunicare, ad esempio, l’avvenuto pagamento di un bollettino all’azienda fornitrice di un servizio.

Al giorno d’oggi, lo dobbiamo ammettere, l’utilizzo di questa tecnologia è calato notevolmente, almeno per gli utenti privati anche se ovviamente ci sono delle eccezioni. Il suo utilizzo avviene soprattutto per comunicazioni tra imprese ed il motivo è presto detto, si tratta di una strumentazione che assicura standard di sicurezza che altre tecnologie purtroppo, ancora oggi, non riescono a garantire.

Naturalmente il fax, per restare competitivo ed attuale, si è rifatto il look tanto da essere diventato uno strumento che si sposa in pieno con l’era di internet tanto da essere ribattezzato fax online. Oggi, in pratica, tutto si svolge grazie all’utilizzo della linea internet e del nostro pc o, in alternativa, del nostro smartphone.

MANDARE FAX ONLINE GRATIS DA INTERNET: LA GUIDA. Grazie ad alcuni servizi presenti in rete è possibile mandare fax online gratis. Ma come funziona? È semplice. Innanzitutto è necessario effettuare l’iscrizione al servizio del fax online scelto in rete. Questa operazione richiede solo alcuni minuti e dà accesso al pannello di gestione da dove è possibile avere il controllo dei documenti da inviare e quelli ricevuti.

Alcuni servizi più evoluti, com’è il caso di it.efax.com, consentono di scegliere il proprio numero di fax online scegliendo anche il prefisso della nostra provincia oppure scegliere quello di altre nazioni. Completata la registrazione, per inviare un fax non bisognerà far altro che allegare il documento in questione, che può essere in quasi tutti i formati digitali esistenti (es. doc, jpeg, jpg, png, ecc), inserire il numero del destinatario e pigiare sul pulsante “Invia Fax”. Naturalmente dal proprio account personale sarà possibile avere sotto controllo tutti i fax inviati e ricevuti, senza la necessità di doverli stampare per forza.

Naturalmente, vista la grande diffusione di tablet e soprattutto smartphone, sugli store più importanti sono presenti tantissime app che permettono di inviare fax in maniera completamente gratuita. Soltanto un consiglio prima di scaricarne una: è importante che sia richiesta la registrazione al servizio. Soltanto in questo modo si è sicuri che il proprio fax giunga a destinazione.

Redazione Independent