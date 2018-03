Los Angeles ultima per qualità della vita

LOS ANGELES ULTIMA PER QUALITA' DELLA VITA. Anni fa, Frank Sinatra mi invito' a Las Vegas per uno dei suoi show con Dean Martin e Sammy Davis. Prima dello spettacolo mi porto' in una zona desertica del Nevada dove aveva intenzione di acquistare una casa. Non ne poteva piu' di Los Angeles, si lamento'. L'aria "schifosa" (disse in stretto dialetto siciliano), stava distruggendo la sua voce. "Quella citta' diventera' il cesso d'America!" aggiunse,quasi urlando. Oggi il US News and World Report ha concluso una lunga indagine, arrivando a una conclusione incredibile: Los Angeles e' ultima nella classifica delle citta' statunitensi per quanto riguarda la qualita' della vita. E subito procede nella lista dei problemi di questa metropoli con 4 milioni di abitanti. Traffico? Il peggiore nel mondo (confermo, per esperienza personale). Qualita' dell'aria in citta'? La peggiore in America; inquinamento ad alto rischio per la salute. Impegno della comunita': zero. E per buona misura il settimanale ha aggiunto: criminalita' al massimo. Alcune strade di Los Angeles ricordano quelle di Haiti dopo il terremoto. Un quadro che fa paura. E pensare che una volta Los Angeles ospitava i piu' grossi nomi della finanza e del cinema, essendo Hollywod a due passi. Oggi attori e ricconi vanno a vivere altrove, dove la criminalita' e' contenuta da speciali forze del luogo dove l'aria e' sana e la vita scorre senza tanti problemi. Secondo US News and World Report, lo Stato numero uno in America dove si trova tutto questo e' il Nord Dakota, vicino al Canada. Certo nel ND d'inverno la neve raggiunge anche i due metri. Non importa, la gente non usa auto ma particolari slitte, comode e sicure trainate da cavalli. I natives americani della tribu Chippewa vivono qui tranquilli da duecento, anni assicurando anche una sana qualita' di vita.

Benny Manocchia