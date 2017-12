Loredana Bertè? Niente Festival di Sanremo

LOREDANA BERTE'? NIENTE FESTIVAL DI SAN REMO. Conobbi Loredana Berte' a New York ed ebbi subito una favorevole opinione della donna. Di lei come cantante sapevamo gia' quasi tutto. Le avevano detto: a New York ci sara' un giornalista della Rusconi, mi raccomando non fare la matta come sempre...Me lo racconto' proprio lei, mentre tutti e due ridevamo a squarciagola. Le domande furono poche, lei si guardava attorno, appariva un po' confusa fino a quando capii e allora le chiesi: ma aspetti qualcuno? E comincio' cosi' una simpatica, quasi fraterna conversazione con questa ragazza del Sud che diceva le cose come dovevano essere dette. In effetti c'era un giovane che lei aveva conosciuto e al quale aveva promesso di incontrarlo in questa pazza metropoli. Le feci subito capire che mi sarei squagliato, insieme con il mio fotografo che scatto' un bel paio di foto. Le vidi una sola volta, le foto, poi arrivo' mia madre e sparirono dalla circolazione. Le mamme sono i veri boss delle nostre vite... Oggi leggo che Loredana, sempre ferma nelle sue posizioni, soprattutto se riguardano la sua professione, non andra' a San Remo per il festival. Le hanno detto di abbandonare l'idea di presentare una sua nuova canzone e presentarne una di Antonacci. Baglioni, evidentemente, non conosce il carattere della Berte'. Cosi', un motivo al quale teneva molto Loredana, non sara' presentato al Festival di Sanremo. Di questa manifestazione chiedero' al direttore se mi sara' permesso di dare un mio parere, soprattutto sull'onda dell'opinione statunitense per quanto riguarda il mondo della musica e del canto italiani.

Benny Manocchia

bennymanocchia3@gmail.com