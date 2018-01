LO SPORT RIUNIRA' LE DUE COREE? Forse ancora una volta sara' lo sport a placare le acque, a riunire nazioni che si odiano, si combattono, si uccidono. Infatti le due Coree hanno raggiunto un primo accordo secondo il quale le due squadre femminili di hockey marceranno assieme durante l'apertura dei giochi invernali nella Corea del Sud. Una prima piccola porta che apre uno spiraglio alla luce della pace. Saranno poprio le ragazze a unirsi in una squadra "uniforme" che lottera' per una vittoria che l'intero popolo coreano spera di ottenere. Continuano intanto i contatti tra le due penisole per cercare di allargare le possibilita' di firmare una pace duratura. Non sara' facile. Ma le intenzioni ci sono. Riaperta la linea telefonica tra le due capitali, famiglie del nord sono state invitate nel sud per presentare loro le ultime novita' e scambiare un piccolo commercio a livello appunto famigliare. Ci sono intoppi. Non hanno ancora deciso quale bandiera sara' usata nella cerimonia di apertura e quale inno nazionale sara' suonato. Non sono sciocchezze, almeno per i due allenatori delle squadre di hockey su ghiaccio. C'e' da credere che per il nove di febbraio sara' tutto OK. E la grossa nuvola buia che sembra avere coperto gran parte del mondo, si aprira' a un sole tanto atteso.

Benny Manocchia