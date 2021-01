Linee Vincenti Vestine: al via il progetto giovani

Contrastare le nuove dipendenze e promuovere stili di vita sani nei giovani del nostro territorio. Sono questi gli obiettivi del laboratorio di videomaking rivolto ai giovani di età compresa tra 16 e 30 anni rientrante nelle attività del progetto “Linee Vincenti Vestine”. Il progetto, presentato dall’Ambito Distrettuale Sociale n. 19 Vestino, all’interno dei quali rientrano i Comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Collecorvino, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne, Picciano, Vicoli e Villa Celiera, è risultato vincitore del bando “Abruzzo Giovani” emanato dalla Regione Abruzzo (Fondo Nazionale Politiche Giovanili – Annualità 2019 – Intesa n.14/CU del 13.02.2019). Le attività sono molteplici e oltre al laboratorio includono incontri di formazione con esperti che verranno effettuati nel pieno rispetto delle vigenti, normative per la gestione e il contenimento dell’emergenza Covid-19, situazione che ha creato ancora più criticità in molte fasce della popolazione, compresa quella giovanile. Attività di informazione e sensibilizzazione verranno inoltre realizzate anche in ambito scolastico e rivolte ad alcune classi degli Istituti Comprensivi secondari di secondo grado del territorio, nello specifico i Licei di Penne “Luca da Penne – Mario dei Fiori” e l’Istituto “Guglielmo Marconi”. Le attività verranno realizzate dai professionisti di PsyPlus, Onlus impegnata da anni nella diffusione di buone prassi in Psicologia e Psicoterapia, con sede a Roma e a Pescara, e da formatori esperti nelle diverse discipline che saranno oggetto di approfondimento. Tra queste rientrano l’educazione alimentare e stradale, l’outdoor education, la health education e le diverse forme di dipendenze.

Il primo incontro si terrà sabato 30 gennaio con orario 16:30 – 18:30 su piattaforma Zoom. Il laboratorio è completamente gratuito. È possibile registrarsi scrivendo una mail all’indirizzo lineevincentivestine@psyplus.org. Il laboratorio prevede una partecipazione attiva in tutte le fasi di produzione di un soggetto cinematografico: dalla sua scrittura alle riprese, dalla recitazione al montaggio fino alla creazione di una colonna sonora.

Quello delle dipendenze costituisce un fenomeno sempre più preoccupante e diffuso tra le nuove generazioni, con un’età media di esordio in continua diminuzione. Alle dipendenze da sostanze si sono aggiunte quelle che vengono definite le nuove dipendenze, ossia dipendenze comportamentali, tra le quali il gioco d’azzardo patologico. Diventa più che mai importante contrastare questo fenomeno anche attraverso una promozione della salute che punti a rafforzare i fattori protettivi. Per queste ragioni, il progetto si propone di accrescere la consapevolezza sulle tematiche in oggetto e di promuovere le life skills. Il coinvolgimento del territorio, che si è attivato dando una risposta molto positiva, è un aspetto fondamentale e imprescindibile di questo progetto