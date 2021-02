LIMITARE LO STRESS PSICOLOGICO DA LOCKDOWN CON I COLORI. "L'antico codice dei colori. Un viaggio nelle conoscenze legate alla simbologia, ai colori e alle scienze iniziatiche” *(Uno Editori, 2020, 258 pagine) è il titolo del manuale che guida il lettore passo passo -anche attraverso esercizi pratici- alla scoperta del gusto personale dei colori, capaci di rivelare aspetti caratteriali, spirituali e intellettuali. Lo scopo del percorso -in cui l’autrice accompagna il lettore per mano - è

quello di individuare le tinte che per ciascuno promettono di:



· aiutare a liberarsi da schemi e condizionamenti



· conquistare il successo



· raggiungere la felicità





Il volume della studiosa abruzzese è anche un viaggio nelle antiche conoscenze legate alla simbologia dei colori, che Samya Ilaria Di Donato saindagare e divulgare con maestria in quanto *unica studiosa al mondo ad aver analizzato l’Archeometro, *un antico strumento considerato la

chiave simbolicadel sistema di corrispondenze iniziatiche tra alfabeti sacri, colori e segni zodiacali.



«In un momento storico difficilissimo come quello che l’umanità sta attraversando, complicato da paure, tensioni, disagi, isolamento, il viaggio nelle conoscenze legate a simbologia, colori e scienze iniziatiche è un viaggio senza fine che ci conduce a noi stessi e che ha infinite possibilità. - spiega Samya Ilaria Di Donato - L’augurio per i miei lettori è che possa questo viaggio non finire mai».







NOTE SULL’AUTRICE: Samya Ilaria Di Donato, 40 anni, abruzzese (nata a Roccascalegna e residente a Lanciano), è coach del Motomondiale, business counselor per numerose aziende italiane ed estere, trainer in cromodiscipline, imprenditrice specializzata in neuromarketing e, soprattutto, instancabile studiosa e ricercatrice delle potenzialità dei colori. Tiene corsi di cromoterapia in giro per il mondo e presta la sua opera anche in ambito sanitario e nelle scuole. Ha al suo attivo oltre 25

libri, tra cui “Il Pittore dell’Anima – Colori e Percorso Alchemico”, "Dietro le fiabe**. Viaggio iniziatico tra Kabbalah e colori*

<https://samyadeicolori.it/prodotto/dietro-le-fiabe-viaggio-iniziatico-tra-kabbalah-e-colori/>*”,

“I colori dei patriarchi”, “Anima e magia dei colori” e “Il piccolo libro del lasciar andare”. **È Ambassador Business Voices Italia, member of the Board ILA International Light and Colour Association, parte attiva del Color Light World Project-Gift for the World e Ambassador I Colori delle

Donne per Mission ONG.

MDP