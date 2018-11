LIFTING ABSOLUE JEAUNESSE: IL NUOVO TRATTAMENTO LIFTANTE. La pelle ricorda le esperienze della vita: le risate, i pianti e le espressioni più consuete, quelle che caratterizzano il viso, come l’aggrottare la fronte o serrare la bocca. Le linee del tempo sono quindi esattamente parte del bagaglio della vita e raccontano la nostra storia, come un libro, ma ci appesantiscono. Lo specchio, arrivate ai quaranta, offre la fotografia del nostro percorso di vita ed il cambiamento crea spesso sconcerto e la conseguente difficoltà a riconoscere i nostri lineamenti. Il tempo diventa quindi un nemico che mina la nostra sicurezza.

IL NOSTRO VISO ALLO SPECCHIO: COSA FARE. Ciò di cui abbiamo bisogno è riappropriarci del nostro viso. Possiamo ritrovare l’antica freschezza senza ricorrere a interventi troppo invasivi e liberarci di quel velo invisibile che ha lasciato i suoi segni.

Un primo approccio per evitare che le rughe di espressione diventino dei solchi su cui poi è più difficile intervenire è quello di procedere ad un Lifting Absolue Jeunesse. Cosa è questo trattamento? E’ un lifting innovativo, totalmente manuale ideato da Maria Galland e disponibile presso il Centro Estetico Le Charme di Villa Raspa di Spoltore. E’ un massaggio della durata di sessanta minuti che è in grado di rilassare il viso con movimenti che interessano gli strati più profondi dell’epidermide.

Il procedimento consiste in un movimento studiato e continuo delle sapienti mani delle estetiste che riescono a stirare la pelle e attenuare le rughe. Ciò vuol dire fare un percorso di rinascita della pelle del tutto naturale, senza interventi invasivi. Il trattamento è una soluzione lifting olistica che prevede una combinazione di movimenti antietà di scorrimento e di petrissage che sono combinati per una perfetta riuscita. Il massaggio ha quindi uno schema preciso da seguire affinché l’intervento risponda allo schema del lifting, così come è stato scientificamente ideato.

l Lifting Absolue Jeunesse quindi rimpolpa la pelle e definisce il contorno del viso ottenendo l'effetto desiderato. Le cellule infatti sono vive e la particolare manipolazione del lifting serve a stimolarle, a dare loro nuovo vigore, liberandole da quell’appesantimento che ha rallentato la rigenerazione e ne ha accelerato l’invecchiamento. Il viso ha quindi, un beneficio immediato ed appare da subito rassodato, rilassato, ritrovando la luminosità di un tempo. Il contorno degli occhi appare subito nuovamente definito ridando valore e profondità allo sguardo. Bocca, mento e guance saranno più tonici e il viso apparirà subito più armonioso. Si tratta quindi di un lifting antietà che nasce dalla profonda conoscenza dei processi di invecchiamento e delle possibilità di intervento.

DOVE GODERSI IL LIFTING ABSOLUE JEUNESSE. Lo smog e le tensioni quotidiane influiscono sulla pelle ed essa appare stanca e stressata. E’ per questo che il Centro Estetico Le Charme di Spoltore è un luogo in cui lasciarsi coccolare e ritrovare la serenità. La bellezza infatti è strettamente legata ad uno stato emotivo troppo spesso condizionato dagli impegni e dalle vita frenetica che conduciamo. Ecco quindi che con l'aiuto di professionisti si riconduce la vitalità delle cellule ad una rinascita del fisico e dell’anima stimolata da un massaggio e dalla possibilità di prendersi del tempo per se stesse.

Redazione Independent