Lei e' maschio femmina o "altro"?

TRENTUNO IDENTITA' SESSUALI. L'iniziativa, per ora, e' inglese. Pero' pare che anche l'Italia sia interessata a quello che potrebbe essere qualificato come sondaggio, una idea da sfruttare per potere creare una lista di inglesi maschi, femmine, o altro. Infatti, arrivati a dieci anni di eta', gli alunni della terra di Albione si trovano di fronte un questionario scolastico che, tra le altre cose, chiede agli studenti se "sono a loro agio con la sessualita' accertata dalla loro nascita". Insomma: vi sentite maschi,femmine o altro, chiedono nel questionario. Sembra un giochetto (un po' ambiguo) per arrivare a fare un accertamento, entro poco tempo, di quanti "altri" esistono in Gran Bretagna. Le famiglie non sono d'accordo con l'iniziativa della scuola e stanno tentando di bloccarla. Negli Stati Uniti la notizia non ha colto di sorpresa gli americani, soprattutto i newyorkesi che, come sempre, vogliono essere "superiori" a tutti. Ecco allora che il sindaco di questa pazza metropoli promuove una legge, un editto anzi, nel quale presenta trentuno diverse identita' di genere sessuale. Ne scelgo un gruppetto che lascero' tradurre ai lettori. Cross dresser. Drag Queen. Female to male. Male to female.Pangendered. Transexual. Butch. Third sex. Gender bender. Androgynous. Le altre identita' sessuali sono ancora piu' complesse e inspiegabili. Il Comune di NY non scherza. Chi discrimina finira' in carcere per 3 anni e paghera' una multa di cento mila dollari. Resta da vedere come faranno a stabilire le identita'. Forse nei gabinetti pubblici (che a Manhattan non esistono)? O forse negli alberghi quando chiedono una identita' e la camera non si nega a nessuno? Comunque non ha importanza. Bastera' ricordare che il mondo e' veramente cambiato.

Benny Manocchia

bennymanocchia3@gmail.com