Le penne personalizzate sono i migliori gadget aziendali

I gadget aziendali costituiscono per le società un modo davvero efficace per fare comunicazione. Mentre la classica pubblicità trasmette un messaggio ma non è tangibile per chi vi si imbatte, i gadget aziendali sono oggetti di uso quotidiano, regali che il brand fa al potenziale cliente e che possono migliorare la sua routine.

Se viene omaggiato un gadget di uso comune e molto utilizzato, sicuramente la persona che lo riceve lo apprezzerà e non ne potrà più fare a meno.

Ecco perché le penne personalizzate sono da sempre i gadget aziendali più regalati: ne esistono di tanti materiali e con funzionalità diverse, possono essere molto economiche oppure elaborate e di alto livello ma soprattutto la penna è un oggetto che non smetterà mai di essere utilizzato, nonostante le tecnologie esistenti, i messaggi virtuali ed i social network.

Se pensiamo alla scrivania dell’ufficio, non si riesce di certo a ricordare quante penne o matite abbiamo stipate nel portapenne e sparse sulla scrivania: alcune sono state regalate, altre prestate, altre comprate. Chi poi non ha una penna in borsa? Oppure una matita in casa con vicino un blocco di appunti?

Quando l’azienda pensa ad un gadget per una promozione cerca spesso di essere originale nella scelta per cercare di colpire il consumatore e di lasciare il segno. Tuttavia avventurarsi in oggetti troppo strani, difficili da capire e quindi da utilizzare rischia di far perdere di efficacia il messaggio di comunicazione. Per questo le penne personalizzate sono rimaste negli anni tra gli articoli promozionali più richiesti: possono essere originali e innovative pur essendo un oggetto semplicissimo. È il gadget da sempre più economico e apprezzato e garantisce una buona e ripetuta visibilità del logo dato il suo largo utilizzo. Il mercato dei gadget aziendali si è adattato alla grande richiesta di penne personalizzate e ogni anno propone modelli innovativi e multifunzionali. Sono apprezzatissime le penne touch screen personalizzate che permettono di scrivere a mano e sugli schermi di telefoni e tablet. Anche le penne ecologiche personalizzate sono super richieste: possono essere realizzate in materiali riciclati come la carta o la plastica, oppure in plastica di paglia di grano, ovvero un mix tra materiale plastico e scarti dell’agricoltura che in questo modo vengono recuperati e non bruciati causando inquinamento atmosferico. Ma la scelta non si ferma qui: ci sono penne multicolor, penne sofisticate con packaging coordinato, penne di plastica coloratissime oppure le classiche penne in metallo e alluminio, in legno e bambù. Più è ampia la richiesta più si cerca ogni anno di tirare fuori penne personalizzabili nuove e eye-catching.

Anche le matite personalizzate rientrano nella top 5 dei gadget aziendali più apprezzati. Le richieste maggiori arrivano per promozioni legate alla scuola ed ai bambini. Sai che le matite possono essere anche flessibili? Ne esistono anche di dimensioni piccolissime, dotate di accessori come gommine da cancellare sul lato opposto della punta, oppure ci sono le classiche matite colorate organizzate in set.

Dal momento che si possono trovare sul mercato molti tipi di penne personalizzate e matite diversi, è giusto chiedersi quale sia quale sia la scelta giusta per customizzarle con il proprio marchio. È sbagliato pensare che una penna qualsiasi vada bene purché ci sia stampato sopra il proprio logo. Una corretta comunicazione vuole che la scelta del gadget aziendale sia fatta in base al messaggio che si vuole trasmettere con quell’oggetto, in questo caso con le penne o matite personalizzate. Si sceglieranno dunque penne ecologiche se l’azienda è attenta ai temi ambientali, si sceglieranno penne touch screen se il messaggio del brand da trasmettere è legato a temi tecnologici, e così via.

In una corretta comunicazione tramite oggetto è giusto non tralasciare nessun dettaglio. Che siano penne personalizzate o matite, ognuna con le sue caratteristiche può trasmettere un messaggio importante per l’azienda che la regala, ancor prima di leggere il logo stampato sopra.

