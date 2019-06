'Le Charme' di Spoltore, il segreto del successo del centro estetico senza rivali

LE CHARME, IL SEGRETO DEL SUCCESSO DEL CENTRO ESTETICO DI SPOLTORE. Affrontare la quotidianita' con lo stesso entusiasmo del primo giorno. E' questo il segreto del successo del Centro Estetico Le Charme di Spoltore che, questo mese, taglia il traguardo dei 18 anni di bellezza e benessere. In tutti questi anni l' attivita' ha dimostrato una importante stabilita'. A dispetto delle inflessioni del mercato e della crisi nazionale questa realta' economica sta vivendo un momendo particolarmente florido, in completa controtendenza rispetto al trend nazionale, senza rinunciare a mentenere alti gli standard di comfort, eleganza, qualita' ed accoglienza tutta da provare.

L'idea Le Charme nasce nel 2001 ma da subito questo centro estetico si e' distinto per la capacita' di seguire la strada dell' innovazione, alla continua ricerca delle migliori tecnologie per soddisfare ogni esigenza. Tantissimi sono i trattamenti e rituali da offrire alla clientela. Una valutazione personalizzata della forma psicofisica garantisce ad ognuna/o un trattamento su misura. II tutto garantito dall' altissima qualita' nei servizi, con prodotti all' avanguardia ma soprattutto dalla professionalita' dello staff in continuo aggiornamento. Dal 2011 il Centro Le Charme si trova in viale Europa 128, nella struttura Arcabaleno di Villa Raspa. Oltre 300 mq di benessere ed il massimo della competenza offerta da un personale qualificato. Un autentico punto di riferimento per l' intera area metropolitana con servizi dedicati all' estetica, imprescindibili per ottenere anche una tranquillita' anche mentale. Per l' occasione staff, collaboratori e amici si sono ritrovati nella splendida cornice del Poesia Ristocafe' per festeggiare questo importantissimo traguardo. Di recente Le Charme ha rinnovato il proprio sito internet, nel quale e' possibile visionare i numerosi trattamenti e servizi proposti, oltre alle pagine social Facebook e Instagram in continua crescita.

C.Spina