Lavoro, due concorsi per collaboratori amministrativi alla Asl di Pescara

Due concorsi per collaboratori amministrativi professionali sono stati indetti dalla Asl di Pescara.

Nello specifico, si tratta di 5 posti di categoria D nell'area economico finanziaria e altrettanti, sempre di categoria D, in quella giuridica.

Per quanto riguarda i titoli di studio questi sono i requisiti richiesti: per l'area economico finanziaria laurea di primo livello (triennale) in Scienza dell’Economia e della Gestione Aziendale; Scienze Economiche; diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e commercio; laurea specialistica / magistrale appartenente a una delle seguenti classi: Scienze dell’Economia o Scienze Economico Aziendali; titoli equipollenti. Per l'area giuridica laurea di primo livello (triennale) in Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Giuridiche, Scienze dell’Amministrazione, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza; laurea specialistica / magistrale appartenente a una delle seguenti classi: Giurisprudenza, Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; titoli equipollenti.

Le selezioni si svolgeranno attraverso 4 prove d'esame e le domande di ammissione devono essere redatte utilizzando l'apposita procedura telematica che va completata entro il 23 settembre seguendo l'iter indicato nei bandi.

Per tutti i dettagli basta collegarsi ai seguenti link: https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/08/bando-concorso-collaboratore-amministrativo-professionale-area-economico-finanziaria.pdf