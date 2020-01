LATTE, QUALE E' IL MIGLIORE DA BERE DURANTE UNA DIETA? Essere a dieta spesso corrisponde a fare delle rinunce, in particolare durante la colazione. Il latte può essere una di queste rinunce. Per chi si trova a seguire un regime di alimentazione controllato, ecco alcune alternative al classico latte interno.



Se si ha preso la decisione di perdere peso e rimettersi in forma, è importante assicurarsi di bruciare ogni giorno più calorie di quante se ne assumono. Come è facile pensare, se si scelgono degli alimenti molto calorici, questa sfida sarà sempre più complicata da raggiungere.



Come tutti sono a conoscenza, il latte è una parte essenziale della dieta quotidiana di molte persone. Purtroppo, il tradizionale latte che si beve ha un alto apporto di calorie nel conteggio giornaliero. In commercio è possibile acquistare una vasta selezione di latte, con caratteristiche caloriche molto inferiori al latte tradizionale.



BLACK LATTE. Il black latte è una vera e propria novità per molte persone, poiché è anche stato immesso nel mercato da poco tempo. Si tratta di una bevanda naturale a base di carbone vegetale. Questo ingrediente, che è anche la causa del suo colore nero, offre un aiuto nell’assorbire il grasso e rimuovere scorie e tossine dal proprio organismo.



Nella cucina tradizionale cinese, sono molti millenni che il carbone vegetale è parte dei rituali per depurare gli organi interni. Tra i principi attivi presenti, uno dei più importanti è l’Omega-3. Di vitale importanza per mantenere in perfette condizioni le attività cerebrali e migliorare le funzioni metaboliche.





LATTE DI SOIA. Il latte di soia è realizzato mediante la macinazione dei semi di soia. È una delle scelte più comuni per chi è vegano o intollerante al lattosio. I grassi monoinsaturi presenti nel latte di soia diminuiscono il grasso intestinale e sanguigno; così come l’assorbimento del colesterolo. Inoltre, il fitosterolo nella soia svolge una funzione di blocco dei grassi.



Oltre a queste sue caratteristiche, il latte di soia contiene anche vitamine che bruciano i grassi – riboflavina e vitamina B12 in particolare – e che aiutano a produrre più energia e far lavorare meglio il metabolismo.



Visto il sapore molto diverso al latte tradizionale, può essere una buona idea provare una delle varianti con vaniglia e cioccolato per la prima colazione. Il loro sapore dolce, permetterà di iniziare nel migliore dei modi il primo pasto della giornata.



LATTE DI MANDORLA. Anche se prende il nome di latte di mandorla, a causa della sua lavorazione, solo una piccola percentuale di mandorle è presente in questa alternativa al latte di mucca. Grazie a questa “deficienza”, il latte di mandorla non contiene una grande quantità di calori e di grassi come invece è presente nel frutto da cui deriva.



Il latte di mandorla è ricco di flavonoidi sani per il cuore, che mantengono il colesterolo sotto controllo. Oltre a questo, è ricco di vitamina E, a un basso contenuto di zuccheri, è una buona fonte di calcio e ha un basso contenuto di potassio e fosforo.



La scelta di opzionare questa alternativa per un’alimentazione studiata per la perdita di peso è sicuramente tra le più consigliabili. Il suo sapore è meno dolce del tradizionale latte di mucca, ma è indicato nella colazione e può diventare uno sfizioso ingrediente per frullati ed estratti di verdure a foglia verde.



Come è facile comprendere, sostituire il latte con un’alternativa con minori calorie è un ottimo primo passo per raggiungere il proprio obiettivo nel perdere peso. Avere una particolare attenzione a cosa si mangia e incrementare l’attività fisica, sono due fattori determinanti per chi vuole perdere peso in maniera concreta.

Redazione Independent