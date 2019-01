"La voce del silenzio nel mutismo selettivo", convegno ad Avezzano

"LA VOCE DEL SILENZIO". Si terrà venerdì 11 gennaio, dalle 15 alle 19 presso la Sala Congressi del Castello Orsini Colonna di Avezzano, il convegno dal titolo "La voce del silenzio nel mutismo selettivo". L'evento è organizzato dall'Aimuse e coordinato dal referente regionale Roberto Gemmi. Il programma prevede i saluti dei rappresentanti istituzionali:

il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis

la dottoressa Daniela Caldarola

le dirigenti scolastiche Emanuela Salvischiani e Fabiana Iacovitti

Seguira', tra i numerosi interventi previsti, quello della dottoressa Marta Di Meo, psicologa e psicoterapeuta, una delle massime esperte di mutismo selettivo in Italia, che relazionerà su "Come segnalare e intervenire a casa e in classe - aspetti del trattamento". L'ingresso è libero.

Redazione Independent