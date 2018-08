La verità sul ritiro di Robert Redford

LA VERITA' SUL RITIRO DI ROBERT REDFORD. Robert Redford, 82 anni il 18 agosto, ha dichiarato che fara' un altro film e poi andra' in pensione, anche se spera di dirigere altri film. Probabilmente l'attore ha capito di non avere piu' nulla da dire di fronte alla camera da presa. Quando lo intervistai, nel 1975, Redford stava girando "Three days of the condor". L'incontro avvenne a Manhattan, in una stanza dove Redford e Faye Dunaway stavano girando alcune scene. Quell'intervista imbocco' fin dall'inizio una strada molto tortuosa. Ebbi subito la sensazione di trovarmi di fronte al prototipo del "wasp", white anglo-saxon protestant. Durante l'intervista appariva stanco, apatico, gli chiesi della sua vita a Firenze, quando studiava per diventare architetto. Disse pochissime cose, non ottenni buon materiale con quella intervista e lo scrissi chiaramente. Alla fine ammise di essere stanco e chissa' quanto poco tempo gli rimaneva prima di "appendere i guantoni al chiodo". Sono passati piu' di 40 anni nel corso dei quali Redford ha girato un buon numero di fim. Oggi ha detto di essere pronto a smetterla. D'altronde l'attore puo' vantare un valore netto di 170 milioni di dollari. Non deve piu' lavorare per campare. Tuttavia occorre ricordare che sulla sua testa pende una azione penale intentata da un gruppo coinvolto nel campo cinematografico statunitense, che pretende qualcosa come 100 milioni di rimborsi per una serie di situazioni non molto chiare (almeno per il momento). Ma non credo che l'attore abbia deciso di non recitare piu' perche' preoccupato per il problema legale. A Hollywood denunce e querele sono all'ordine del giorno. Una pacchia per gli avvocati di quella zona. C'e' solo da considerare la voce (che va presa con le pinze) riguardante la salute di Redford. E non diro' di piu'.

Benny Manocchia