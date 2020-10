La vendetta della Lega in Regione: Mauro Febbo rimosso da Marsilio

TERREMOTO POLITICO IN REGIONE: MARSILIO CACCIA FEBBO. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato questa mattina il decreto con il quale ha rimosso l’assessore Mauro Febbo, assumendo temporaneamente su di sé le deleghe a lui attribuite.

Domani pomeriggio alle 15 il Governatore incontrerà i coordinatori regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per condividere con loro il nuovo assetto della Giunta e l’azione della maggioranza, chiamata ad affrontare la gravissima crisi sanitaria ed economica in corso. Il presidente Marsilio ringrazia Mauro Febbo per l’ottimo lavoro svolto e la collaborazione prestata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all’azione di governo dei banchi della maggioranza in consiglio regionale.

Redazione Independent