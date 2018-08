LA TRANSUMANZA IN UNA MOSTRA DEL MONTANA. "Settembre andiamo e' tempo di migrare" scrisse d'Annunzio nel suo I Pastori. Si riferiva alla transumanza. Per i giovani ricordiamo che transumanza e' la migrazione stagionale delle greggi e dei pastori che si spostano da pascoli situati in zone collinari o montane (nella stagione estiva) verso quelle delle pianure (nella stagione invernale) percorrendo le vie naturali dei tratturi. Abruzzo e Molise hanno una lunga storia della transumanza, che purtroppo oggi passa in secondordine. Ma e' importante ricordare come era una volta. La storia appartiene al passato, certo, pero' il futuro dovrebbe basare le sue decisioni su quanto abbiamo appreso ieri. E mentre in Italia siamo presi dall'assillo della modernita', in altre parti del mondo si cerca di capire certi avvenimenti della vita. Negli Stati Uniti, per esempio, anzi in due dei 50 Stati americani (Montana e Colorado) la transumanza (transhumance, tradotto in inglese) e' motivo di studi. Proprio nel Montana (dove pascolano migliaia di pecore) ad agosto presentano una mostra (diciamo cosi) che rappresenta la transumanza. Durante l'evento parlano dell'Abruzzo, mostrano filmini in bianco e nero di una antica transumanza, lasciano pastori dire cose in abruzzese. La gente sorride e si diverte. Soprattutto - mi ha detto uno degli organizzatori - impara qualcosa che a noi interessa ma non abbiamo. Le pecore negli Stati Uniti, hanno avuto anni difficili, eliminati brutalmente dai rancheros. Perche'? Perche' le pecore - insistono - brucando strappano l'erba dalle radici rendendo cosi' i campi inutili per le mucche. La situazione non e' migliorata negli anni. Ancora oggi una transumanza metterebbe in pericolo grosse quantita' di pecore e di pastori inseguiti nei tratturi da "colt facili". Proprio come facevano una volta.

Benny Manocchia