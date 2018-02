LA TRAGEDIA NELLE SCUOLE USA? NEVER AGAIN, MAI PIU'. Presidente e vicepresidente hanno convocato alla Casa Bianca studenti,genitori,insegnanti coinvolti direttamente nella strage di pochi giorni fa in cui il 18enne Nikolas Cruz e' entrato nella sua vecchia scuola, sparando all'impazzata, uccidendo 17 studenti e ferendo diecine di ragazzi e insegnanti. E' stata una riunione che ha visto uomini maturi piangere allorche' parlavano delle loro figliole uccise nella tragedia. Ha visto madri urlare perche' "questa nostra nazione e' irriconoscibile". Ha visto uomini donne e ragazzi presentare proposte per cercare di controllare il grave problema che affligge tante scuole americane. Qualcuno ha parlato di morale senza piu' religione. Molti altri hanno ricordato: abbiamo armato banche, ospedali, tutte le istituzioni politiche, perche' non armare le scuole? Certo, hanno insistito: addestrare insegnanti, oppure i bidelli, oppure soldati in borghese, creare un corpo speciale, anzi specializzato come fanno a Israele, dove le scuole sono sicure. Sara' facile promuovere una legge che permettera' l'acquisto di armi a persone di almeno 21 anni di eta'. Tensione nella sala, pianti e preghiere. Il presidente Trump ascoltava, spesso chiedeva dettagli su certe proposte. Dunque armeranno le scuole? Si puo' dire sin da questo momento che qualcosa sara' fatto.. Ora dovranno fare studi dettagliati sulla possibilita' di attuare un certo problema. Dovranno anche vedere se la nazione si trova in piena "crisi mentale", una nazione di giovani malati di mente, ha detto una donna presente nel meeting. Una ragazza ha perfino parlato di controlli piu' severi in famiglia con figli spesso incontrollabili. Trump ha assicurato che il lavoro di preparazione per mettere in pratica un programma sicuro e severo iniziera'" due minuti dopo la fine del nostro incontro.". Nella sala si e' sentito piu' di una volta voci che quasi urlavano: "never again", mai piu'.

Benny Manocchia