LA TECNOLOGIA CI HA CAMBIATO LA VITA: ECCO COME! La realtà virtuale ci ha cambiato la vita: inutile negarlo. Ancora non ce ne rendiamo conto pienamente, ma in tutti i campi, da quello del gioco a quello del lavoro, la tecnologia ha fatto passi da gigante e ha contribuito a cambiare il mondo in cui viviamo.

E non stiamo parlando solo del campo dei videogiochi, in cui con un visore di ultima generazione ci si può immergere in un mondo completamente virtuale, ma di tutti gli ambiti lavorativi e non. La tecnologia può aiutare anche a presentare meglio il proprio prodotto, e a piazzarlo sul mercato. Basti pensare che Audi ha iniziato a utilizzare la realtà virtuale per consentire ai clienti di personalizzare le auto e per valutare diverse opzioni, prima ancora che l’auto entri in produzione! Le agenzie immobiliari offrono una visita virtuale delle proprietà più lontane, così come le agenzie di viaggi.

La realtà virtuale è molto utile anche quando si parla di formazione di dipendenti, soprattutto in ambito medico. I medici possono operare su pazienti virtuali per fare pratica, e i soldati possono essere addestrati senza partecipare a vere operazioni di guerra.

Uno dei settori che è cresciuto di più grazie ad internet ed alle tecnologie moderne è sicuramente quello del gambling online. Mentre un tempo gli appassionati erano costretti a spostarsi in uno dei quattro casino presenti al nord italia, adesso è possibile giocare in qualsiasi momento tramite internet anche da smartphone. Grazie al progresso i portali si stanno ancora evolvendo per ampliare la propria offerta: i giochi hanno grafiche sempre più ricercate ed è nata anche la modalità di gioco live. Il giocatore può, infatti, sfruttare il live casino, con un dealer in carne e ossa dall’altra parte dello schermo, che darà l’illusione in tutto e per tutto di essere presenti in un vero casino.

Il mercato della realtà virtuale negli ultimi mesi del 2017 è diventato molto importante, con ricavi destinati a crescere nei prossimi quattro anni del 100%. Altri esempi di utilizzo intelligente di questa tecnologia? Eccoli. Airbnb utilizzerà presto la realtà virtuale e aumentata per mostrare le case ai propri clienti, valorizzando così l’offerta e nel medesimo tempo permettendo ai clienti di avere un’idea più concreta della casa che si va ad affittare.

Anche la realtà aumentata via mobile si sta diffondendo: sempre Airbnb, per rendere più facile il soggiorno, darà per esempio istruzioni per il riscaldamento che appaiono inquadrando il termostato con la fotocamera, tradotte nelle lingua del cliente, o sull’utilizzo del miscelatore della doccia e così via. La tecnologia della realtà virtuale è sempre più utilizzata anche in ambito medico, dove addirittura si pensa, da recenti studi, che possa aiutare a combattere malattie gravi e invalidanti come l’Alzheimer. Insomma, il nostro futuro sarà sempre più tecnologico, su questo non abbiamo dubbi.

Redazione Independent