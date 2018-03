LA SQUADRA ABRUZZESE DEGLI ELETTI AL PARLAMENTO DELLA "ResPublica" ITALIANA. La nostra Regione Abruzzo, come ben noto, a seguito del responso elettorale di domenica scorsa, #4marzo2018, esprimerà 21 onorevoli che a Roma siederanno nel Parlamento della Repubblica Italiana. Nello specifico saranno 14 i Deputati alla Camera e 7 i Senatori. Nel mentre si stanno per concludere le procedure di calcolo, ripartizione e controllo si possono dedurre i potenziali nomi degli eletti nelle circoscrizioni abbruzzesi. Il Movimento 5 Stelle potrebbe aver conquistato 10 o 11 parlamentari, il centrodestra 7 oppure 8, mentre il centro sinistra 3. Alla Camera lo scenario che si va configurando è verosimilmente il seguente: Collegi uninominali, Andrea Colletti (M5S), Daniele Del Grosso (M5S), Carmela Grippa (M5S), Antonio Zennaro (M5S), Antonio Martino (Centrodestra); Collegi proporzionali: Gianluca Vacca (M5S), Daniele Torto (M5S), Silvana Comaroli (Lega), Gianfranco Rotondi (Forza Italia), Camillo D'Alessandro (Pd), Valentina Corneli, Fabio Berardini (M5S), Stefania Pezzopane (Pd), Paola Pelino (Forza Italia) oppure Sara Stenta (M5S). Al Senato lo scenario che si prospetta è il seguente: Collegi uninominale: Gaetano Quagliariello (centrodestra), Primo Di Nicola (M5S); Collegi proporzionali: Luciano D'Alfonso (Pd), Nazario Pagano (Forza Italia), Alberto Bagnai (Lega), Gianluca Castaldi e Gabriella Di Girolamo (M5S). Ricordiamo che i dati sono provvisori perché lunghe e complicate le procedure di ripartizione dei seggi da assegnare in base al metodo proporzionale. Infatti, le regole della nuova legge elettorale prevedono la considerazione dei voti in scala nazionale.

Simone Ciuffi