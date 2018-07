REGIONE ABRUZZO: MARTEDI' INIZIA LA SETTIMANA POLITICA. La settimana politica all'Emiciclo inizia martedì 17 luglio alle ore 10 con la Commissione Speciale per la "Modifica alla legge elettorale e Statuto" che procede all'elezione del Presidente, carica rimasta vacante a seguito delle dimissioni del Consigliere regionale Camillo D'Alessandro. Alle ore 11 è convocata la Commissione sui "Fenomeni immigratori" che ha all'ordine del giorno la discussione sul punto "Attività presenti sul territorio volte al coinvolgimento dei migranti" con le audizioni della consigliera straniera del comune dell'Aquila Edlira Banushaj, di Marco Fasciani (Ass. Dilettantistica Free Time L'Aquila) e Patrizia De Michelis (Associazione Rindertimi di Avezzano). Mercoledì 18 luglio alle ore 10, la Commissione di Vigilanza esamina la delibera di giunta sulla "Nomina del Commissario ad acta ATC Vomano" con le audizioni dell' Assessore Regionale Dino Pepe, del Direttore Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Antonio Di Paolo e dell' ingegnere Franco Porrini. A seguire il punto sulla delibera di giunta recante il "Recepimento dell'Intesa tra Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), – Consiglio Regionale del Piemonte Deliberazione n. 289 del 21 giugno 2018 – Proposta di recepimento" con le audizioni di Bruno Celupica (Dirigente Servizio Governo del Territorio). Al terzo punto è prevista la discussione sull"Accordo Attuativo aziendale della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti art. 7, comma 3, capo II vigente AIR di Medicina Generale" – Revoca", con le audizioni dell'Assessore Regionale Silvio Paolucci , del Direttore Generale ASL 2 Pasquale Flacco e delle organizzazioni sindacali SMI, SIMET, FIMMG, SNAMI. Si prosegue con l'esame della delibera di giunta che reca "Approvazione Piano Programma del Commissario straordinario A.R.I.C. nominato con decreto presidenziale n. 5/2018" – Delucidazioni" in cui saranno auditi il Direttore Generale Vincenzo Rivera e il Commissario straordinario A.R.I.C, Carlo Montanino. Come ultimo punto la Vigilanza si occuperà delle "Prestazioni di Odontoiatria presso il Distretto sanitario di San Salvo" con le audizioni del Direttore Sanitario ASL 2 Vincenzo Orsatti e del Direttore Distretto Sanitario di San Salvo, Michelina Tascione. Sempre mercoledì 18 luglio ma alle ore 12 è convocata la Commissione Agricoltura che si esprime una serie di Pareri sulle seguenti delibere: delibera di giunta n. 401 del 12.06.2018 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" , delibera di giunta n. 416/P del 18.06.2018 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" – Art. 12 (Attività promozionali): Programma annuale di finanziamento". A seguire la discussione è incentrata sull'esame dei seguenti progetti di legge "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio", "Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n.9 per le Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco", "Legge regionale sul governo, la tutela e l'uso del territorio" . In coda l'esame della risoluzione sul "Piano di gestione forestale. Richiesta modifiche al PSR 2014-2020" che vede le audizioni dell' Assessore Dino Pepe e del Direttore Antonio Di Paolo. La settimana si chiude giovedì 19 luglio alle ore 10 con la convocazione della Commissione Sanità che ha in programma la discussione sul punto "Accordo Integrativo Aziendale per la continuità assistenziale – Disciplina del comma 3, art. 7, Capo II del vigente AIR di Medicina Generale". Nel merito sono previste le audizioni di Pasquale Flacco (Direttore Generale ASL 2), di Mariagrazia Capitoli (Direttore Governo dell'Assistenza Sanitaria di Base ASL Chieti), di Manuela Loffredo (Direttore Amministrativo e Sviluppo delle Risorse Umane), di Antonella Ferrati, della Dott.ssa Paola Marinelli e della Dott.ssa Antonella Matricardi.

Redazione Independent