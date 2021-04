La sanificazione degli ambienti di lavoro: dagli uffici agli stabilimenti industriali

La sanificazione è un’operazione che andrebbe effettuata in tutti gli spazi: aperti e chiusi, pubblici e privati. Lo scopo è purificare l’aria ed eliminare – sia dall’atmosfera sia dalle superfici – gli agenti inquinanti e patogeni, i virus, i batteri, le muffe e chi più ne ha più ne metta.

In particolare, nelle prossime righe ci soffermeremo su questi interventi nelle sedi di lavoro: perché è importante sanificare questi contesti con regolarità? Quali sono i vantaggi? Chiaramente puoi già intuire che la sanificazione è indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone, e per rendere tutti i luoghi professionali più confortevoli e salubri.

Ma torniamo al nostro argomento principale: la sanificazione delle zone in cui si lavora. L’ideale per il benessere, per la serenità e per le prestazioni dei dipendenti!

Perché è necessario sanificare gli ambienti di lavoro

Un ambiente professionale sano e vivibile è fondamentale tanto per le condizioni psicologiche quanto per la salute fisica dei lavoratori. Questi ultimi, spesso e volentieri, trascorrono molte ore negli uffici, nei cantieri, nei laboratori e così via: è quindi essenziale che respirino un’aria fresca e pura, e che tocchino superfici igienizzate al 100%.

I leader aziendali devono tenere in considerazione un altro fattore: gli impiegati felici sono quelli che rendono meglio e che garantiscono costantemente il rispetto di standard elevati. È più semplice raggiungere un obiettivo di questo tipo in uno spazio sanificato, privo di cattivi odori e di elementi inquinanti. Senza dimenticare che l’abbattimento di virus e batteri porta a una riduzione delle giornate di malattia, il che a sua volta influisce positivamente sull’andamento degli affari.

Gli spazi da sanificare

La sanificazione degli ambienti ad Ancona, così come nelle altre città, abbraccia un elenco di aree molto vasto.

Parlando dei locali professionali, dobbiamo menzionare innanzitutto gli uffici. Qui la sanificazione non interessa solo l’aria, ma anche i rivestimenti delle pareti e del pavimento, le sedie e le poltrone, mobili come le scrivanie e gli scaffali, dispositivi come il telefono, la stampante, il mouse e la tastiera del PC.

La rassegna delle zone lavorative da sanificare si estende anche ai negozi e ai centri commerciali: questi sono frequentati, giorno dopo giorno, da numerose persone, ed è necessario che la loro carica microbica sia ridotta quanto più possibile per la sicurezza di tutti.

Lo stesso discorso vale per i laboratori, i cantieri, gli stabilimenti industriali, i centri sportivi e le attività connesse al ramo della ristorazione. Vi sono delle tecniche di sanificazione che preservano lo stato degli alimenti, come l’ozonizzazione.

Sanificazione e obiettivi

Analizziamo anche gli scopi della sanificazione degli ambienti, ad Ancona e negli altri territori.

Sono vari gli agenti che si combattono con un’operazione del genere:

virus;

batteri;

funghi;

muffe;

polveri sottili;

particelle inquinanti e allergeni;

residui di pesticidi, bombolette spray, fumo di sigarette.

Il risultato è un’aria pura e pulita, fondamentale per il benessere psicofisico dei lavoratori e di eventuali clienti. In questo modo si allestisce uno spazio a norma di legge, caratterizzato da una maggiore produttività, improntato alla prevenzione dei contagi e al rispetto della salute dei dipendenti.

Non tralasciamo che la sanificazione abbatte anche i cattivi odori. Questi non sono soltanto mascherati, ma proprio eliminati.

I principali metodi di sanificazione

Le migliori imprese di sanificazione degli ambienti di lavoro, come la suddetta Multiservice che opera ad Ancona, ricorrono a strumenti innovativi per un esito perfetto.

Decisamente all’avanguardia è l’ozonizzazione, ovvero l’utilizzo di generatori di ozono per sanificare, igienizzare e disinfettare tutti gli edifici al di là delle dimensioni. Questo gas “verde” non lascia tracce, si trasforma in ossigeno dopo poco tempo ed è un acerrimo nemico di tutti gli elementi che sono all’origine dello smog.

Altrettanto valida è la nebulizzazione di miscele composte da acqua e sostanze ad hoc per la sanificazione dei contesti professionali. Sono consigliati il perossido di idrogeno per i tessuti, come le tende degli uffici, e l’alcool disinfettante per la sua azione battericida e fungicida. L’importante è scegliere sempre soluzioni eco-friendly, in linea con la tutela degli individui e della natura.

