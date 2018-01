La psoriasi può colpire anche le unghie: cause, cure e rimedi

LA PSORIASI PUO' COLPIRE ANCHE LE UNGHIA: CAUSE, CURE E RIMEDI. Quando notiamo delle imperfezioni a livello di epidermide, spesso pensiamo che si tratti di qualcosa di superficiale e di passeggero: un errore che potrebbe anche mettere a rischio la salute, visto che alle volte si tratta di sintomi di patologie sistemiche. La psoriasi è una malattia della cute che in effetti può dipendere da qualcos’altro. Come spiega Trosyd in questa pagina, la psoriasi può colpire sia le unghie dei piedi che quelle delle mani: questa patologia infiammatoria si presenta sempre con un cambiamento della struttura dell’unghia, che diventa più spessa e soggetta ad alcune malformazioni. Nello specifico, nascono degli avvallamenti e dei danni sulla lamina, che appare anche frastagliata e di colore diverso (generalmente giallo o marroncino). Quali sono le cause della psoriasi ungueale? Lo stress ha un ruolo importante, così come gli shock psicologici e i traumi fisici alle unghie.

COME CURARE LA PSORIASI DELLE UNGHIE? Non trattandosi di una patologia frutto di un’infezione, per curare la psoriasi ungueale servono dei prodotti ad hoc: quelli a base di anti-fungini, infatti, se da un lato si rivelano utili per la micosi, dall’altro non regalano alcun beneficio per la psoriasi. Come curare questa malattia cronica, quindi? Tutto dipende dalla gravità e dall’estensione del problema, dunque la migliore risposta può darla solamente un dermatologo specializzato. In genere vengono prescritti degli smalti ad uso topico a base di urea o di acido salicilico: altre alternative papabili per la lotta alla psoriasi delle unghie sono i farmaci corticosteroidei ed i prodotti contenenti retinoidi. Esistono però delle casistiche dove la malattia si dimostra ad uno stato particolarmente avanzato: qui viene richiesto l’intervento a livello sistemico, dato che potrebbe essere presente una forma di artrite psoriasica. Infine, esistono pure delle terapie immunosoppressive a base di golimumab.

RIMEDI NATURALI E PREVENZIONI PER LA PSORIASI UNGUEALE. È possibile combattere la psoriasi delle unghie utilizzando alcuni rimedi naturali: per fare un esempio calzante, prodotti come il sapone di Aleppo si dimostrano molto efficaci contro questo problema, in quanto poco aggressivi e contenenti elementi anti-infiammatori. Per porre rimedio all’infiammazione causata dalla psoriasi, però, è l’alimentazione a giocare un ruolo determinante: alimenti come la frutta possono infatti aiutare chi soffre di onicopsoriasi, perché contenenti grandi quantità di vitamina A, o in alternativa gli integratori alimentari. Vanno poi considerate certe abitudini da adottare, per poter diminuire il rischio di comparsa di questa infiammazione cronica: bisogna mantenere mani e unghie pulite, e bisogna anche mantenerle corte, per evitare ulteriori traumi non necessari. Quali sono le altre routine indicate per contenere la psoriasi delle unghie? Manicure e pedicure fatte in casa sono da evitare per qualche tempo: meglio rivolgersi ad un esperto, per non provocare altri danni alle unghie malate.

Redazione Independent