LA PESCARESE ENRICA SABATINI NEI VERTICI DELL'ASSOCIAZIONE ROUSSEAU. E' un momento d'oro per Enrica Sabatini. Il presidente Davide Casaleggio ha infatti annuncia i nomi dei nuovi soci che lo affiancheranno insieme a Max Bugani nel perseguimento degli scopi dell'Associazione Rousseau e tra essi figura anche quello della giovane consigliera comunale pescarese. Enrica Sabatini è ideatrice degli 'Open day Rousseau' e reduce dal successo dell'evento organizzato a Pescara.

CURRICULUM VITAE. E' docente a contratto presso l'Università degli Studi 'G. d'Annunzio' Chieti - Pescara. Ha un dottorato di ricerca in Scienze ed una laurea specialistica con lode in Psicologia. E' specializzata nell'analisi dei processi cognitivi, metacognitivi e comportamentali di individui e gruppi sociali impegnati nell'interazione con nuove tecnologie e in molteplici ambiti: user experience, consumer behavior, Internet of things ed educazione. Partecipa attivamente alle attività del M5S dal 2013.

Redazione Independent