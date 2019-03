La nuova Giunta Marsilio: i nomi e le deleghe. Giallo Sospiri-Febbo per l' assessorato

LA NUOVA GIUNTA DI CENTRODESTRA GUIDATA DA MARCO MARSILIO. La composizione della nuova Giunta di centrodestra guidata da Marco Marsilio: Emanuele Imprudente sarà il vice presidente con delega all'Agricoltura Caccia Riserve e Montagna, Sistema Idrico e Ambiente; Nicoletta Veri' si occupera' della Sanita' e Servizi Sociali; Piero Fioretti (assessore esterno) del Lavoro, Formazione, Scuola; Nicola Campitelli Urbanitica e Territorio; Guido Liris (Fratelli d'Italia) Bilancio mentre il Sottosegretario alla Giunta Regionale sarà Umberto D'Annuntiis (Forza Italia). Al Governatore Marco Marsilio andra' Ricostruzione, Protezione Civile, Politiche Europee.

GIALLO SOSPIRI-FEBBO PER L'ASSESSORATO. L'unico giallo, se così possiamo definirlo, in casa Forza Italia. Lorenzo Sospiri sarà il Presidente del Consiglio Regionale mentre Mauro Febbo andra' alle Attività Produttive? Lo scopriremo tra poco dato che il dubbio è ancora in piedi.

Redazione Independent