LA CUCINA DEL MONDO AD UN PASSo DA CASA. Le abitudini culinarie degli italiani cambiano, arricchendosi di nuovi profumi e ricette sconosciute ai più fino a pochi anni fa. Gli avventurieri del gusto non hanno più bisogno di aspettare le vacanze per partire alla scoperta di piatti esotici dai nomi stravaganti, né di accontentarsi di ristoranti di scarsa qualità, in cui la ricetta tipica di un paese viene modificata e stravolta per piegarsi al volere della tradizione italiana.

La tendenza ad assaggiare cibi provenienti da altre culture si è talmente sviluppata che gli italiani non solo si recano nei ristoranti stranieri, ma non esitano ad ordinare il loro piatto prefetto a domicilio, su piattaforme come Deliveroo.it, per riceverlo quanto prima e goderselo in pace, come accadeva fino a qualche anno fa con la pizza.

Ecco una lista dei piatti principali noti alla maggior parte degli italiani e apprezzati dagli estimatori di sapori esotici

Fonte: Unsplash

BYRANI CON NAAN AL FORMAGGIO. Tipico dell'India, il biryani è un piatto particolarmente ricco a base di riso, a cui si aggiungono varie spezie, tra cui cardamomo, cumino, chiodi di garofano, cannella, foglie di menta e zenzero. Si completa con carne, uova, pesce o verdure. Se il pane indiano, chiamato naan, è l'ideale per accompagnare i curry indiani (che non contengono riso, ma solo carne o verdura), noi italiani non abbiamo alcun problema a mangiarlo anche con il biryani. Quello al formaggio è uno dei più diffusi.

FALAFEL E HUMMUS. L'origine del falafel è oggetto di discussioni tra Israele e i Paesi del Medio Oriente, libanesi e palestinesi in primis Polpette vegetariane a base di ceci, i falafel si possono mangiare in un piatto o avvolti in una piadina (pita), accompagnati da insalata verde, pomodori, cipolle, salsa allo yogurt, aglio e limone. Dai ceci deriva anche l'hummus, una gustosa salsa libanese arricchita con olio, tahina, aglio, limone e prezzemolo.​





Fonte: Pixabay

BURRITOS DI CARNE E GUACAMOLE. Della cucina messicana si può dire tutto tranne che sia leggera. Forse proprio per questo motivo amiamo consumarla con gli amici, condividendo i nostri sensi di colpa a casa o al ristorante. Carne di manzo macinata, fagioli, formaggio, cipolla, peperoni e peperoncino per chi ama un gusto piccante: ecco gli ingredienti da inserire in una tortilla di farina di mais, a cui saranno poi aggiunti guacamole o panna acida.

BIBIMBAP. Completo e nutriente, il bibimbap è il piatto rappresentativo della Corea. A base di riso, è arricchito con verdure scottate o saltate in padella con germogli di soia, carne di manzo, olio di sesamo e un uovo. Può essere condito con salsa di soia o salsa gochujang e viene servito in una ciotola di pietra o di ceramica.

CUSCUS DI VERDURE. Tipico dell'area mediorientale, probabilmente originario dell'Africa subsahariana, il cuscus è composto da granelli di semola di frumento cotti al vapore in una pentola di terracotta, conditi con olio, zucchine, carote, patate e cipolle. Esiste nella sua variante di carne e di pesce e lo si trova tra le pietanze siciliane e in una zona della Sardegna.

Redazione Independent