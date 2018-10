La "capolista" resta in vetta ma perde l'imbattibilità contro il Cittadella "bestia nera"

LA "CAPOLISTA" RESTA IN VETTA MA PERDE IMBATTIBILITA CONTRO LA BESTIA NERA CITTADELLA. Un Pescara spento resta in vetta alla classifica di Serie B ma perde l'imbattibilità dopo nove giornate contro la "bestia nera" Cittadella. Decide nel primo tempo ua rete di Finotto su assist di Schenetti. Pillon, nella conferenza stampa pre-gara, aveva detto che sarebbe stata dura contro i veneti (contro i quali non vinciamo dal 2013) ma nulla avrebbe lasciato presagire ad una prestazione così scialba dei pescaresi. Un vero peccato interrompere la scia di risultati positivi e perdere punti preziosi che, nell'economia di un campionato lunghissimo con ben 19 squadre, potrebbero anche pesare. Per fortuna già martedì prossimo (30 ottobre) i biancazzurri potranno riscattarsi a Cosenza.

TABELLINO: PESCARA 0 CITTADELLA 1 (primo tempo 0-0)

Reti: Finotto 57’ (assist Schenetti)

PESCARA (3-4-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Del Grosso (84' Antonucci), Perrotta; Brugman, Memushaj, Machin; Monachello (82' Cocco), Marras (63’ Palazzi)

, Mancuso. All. Pillon