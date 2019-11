LA SKATING ACADEMY NUMERO 1 IN ABRUZZO. I Campionati Nazionali Libertas di pattinaggio artistico a rotelle svolti nello scorso fine settimana al PalaRoma di Montesilvano hanno confermato la Skating Academy come capolista abruzzese nel medagliere nazionale. La societa' delle sorelle Angela e Stella Cantelli, gia' numero uno nel panorama regionale, ha portato a casa ben 12 ori, 10 argenti e 9 bronzi, oltre alle 4 medaglie d'argento conquistate dal quartetto delle Queen nella competizione a squadre.

Numeri importanti all'interno di una kermesse dal respiro nazionale alla quale hanno partecipato piu' di 450 atleti dai 6 ai 20 anni, arrivati in Abruzzo con le famiglie al seguito per vivere una esperienza sportiva, ma anche aggregante. A tal proposito, proprio la Skating Academy e' nota nell' ambiente del pattinaggio artistico a rotelle per aprire le proprie porte a tutti gli atleti, anche a quelli diversamente abili, integrandoli alla perfezione in un mix di amicizia e sport per far crescere tutti quanti i singoli ragazzi della squadra, nessuno escluso, sia dal punto di vista dell'attivita' sportiva, sia dal punto di vista umano. E i risultati si vedono.

Fernando Errichi