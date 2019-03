La Giunta Marsilio e' quasi pronta. Resta la 'grana' Zelli: chiede la Sanita'

RUMORS DAI TAVOLI DI TRATTATIVA. La Giunta Marsilio e' quasi pronta. L'ufficializzazione arrivera' domani o dopo domani al massimo, perche' c'è da risolvere la 'grana' Gianluca Zelli. L'imprenditore pescarese, 46 anni, appassionatissimo di sport, amministratore delegato SGB Humangest Holding S.r.l. e leader di Azione Politica rivendica il suo posto in giunta sulla base del contributo elettorale fornito alla vittoria del centrodestra. Zelli chiede un assessorato esterno, da conferire alla sua responsabilita'. Probabilmente nel settore importantissimo della sanità abruzzese, che assorbe una bella fetta del bilancio regionale, e che l'imprenditore conosce molto bene in virtu' della sua esperienza in Novafin S.p.A., dove ha svolto attività inerenti alle strategie manageriali finalizzate alla crescita e all'organizzazione nel settore della sanità (Ndr, dal suo cv).

Dai tavoli romani, attraverso i quali è in corso la trattativa tra le varie forze politiche di centrodestra, si sta delineando questa situazione: alla Lega tre assessorati (non facciamo nomi perche' ilsegretario Bellachioma ha precisato che saranno assessori di competenza e non di preferenza, almeno quelli leghisti) piu' la vice-presidenza della Regione Abruzzo, a Forza Italia (Mauro Febbo in vantaggio su Umberto D’Annuntiis) ed a Fratelli d'Italia (Guido Liris) uno. Anche la presidenza del Consiglio regionale dovrebbe essere affidata alla Lega (in pole Emiliano Di Matteo). Resta il nodo del sottosegretario alla Giunta regionale, altro ruolo operativo da non sottovalutare, che potrebbe essere assegnato ad Azione Politica o, in alternativa, al partito della Meloni qualora dovesse entrare in giunta appunto Zelli o anche a Forza Italia.

Chiaramente seguiremo la vicenda con attenzione.

Redazione Independent