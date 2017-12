La GdF di Giulianova sequestra una montagna di giocattoli pericolosi

BLITZ DELLE FIAMME GIALLE CONTRO IL COMMERCIO PERICOLOSO. La Guardia di Finanza di Giulianova ha sequestrato una montagna di giocattoli pericolosi e articoli contraffatti pronti alla vendita. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, sono partite nel marzo scorso dopo un sequestro di giocattoli e articoli ludici recanti il marchio CE contraffatto, effettuato presso un esercizio commerciale gestito da cinesi nell’entroterra teramano.



Lo sviluppo delle indagini ha permesso di ricostruire la filiera di distribuzione e commercializzazione dei prodotti, individuando gli importatori e i grossisti della merce sul territorio nazionale. Sono state infatti individuate numerose aziende, operative nel Lazio, in Campania e in Lombardia che, in prossimità delle imminenti festività natalizie, avrebbero rifornito il mercato nazionale, con prodotti non in regola, specialmente giocattoli e luminarie.



La procura di Teramo ha emesso così sei decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di importatori e distributori italiani e cinesi, eseguiti a Napoli (tre), a Roma, in provincia di Caserta ed in quella di Pavia. Sono state inoltre denunciate sette persone all’autorità giudiziaria.



Le attività della Finanza hanno permesso alla fine di rinvenire e sequestrare complessivamente 11 milioni di articoli, tra cui circa 5 milioni di giocattoli destinati ai bambini, circa 1 milione di pezzi di luminarie ornamentali per case ed alberi di Natale, oltre 1 milione di articoli sanitari e per la casa e la parte restante costituita da prodotti vari.

Redazione Independent