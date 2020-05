La App Immuni per il tracciamento del Covid-19 sara' sperimentata in Abruzzo

CORONAVIRUS: LA APP IMMUNI SARÀ SPERIMENTATA IN LIGURIA ABRUZZO E PUGLIA. La app Immuni per il contact tracing sarà sperimentata in Liguria, Abruzzo e Puglia. Sono queste le tre regioni, secondo quanto si apprende, scelte dal governo per testare l'applicazione per tracciare il Covid-19. Soltanto dopo una fase di sperimentazione verrà diffusa a livello nazionale.

COME FUNZIONA. Se decideremo di scaricarla e lo farà anche un numero cospicuo di persone tra quelle che incrociamo sui mezzi pubblici, nei parchi o sul posto di lavoro, l’app ci avviserà se siamo stati vicini a qualcuno poi rivelatosi positivo a Sars-Cov-2. Funziona col dispositivo di geolocalizzazione e un codice sorgente aperto. Tra i dati che verranno caricati su Immuni anche la zona di provenienza, la provincia e le informazioni epidemiologiche come ad esempio «la durata dell'esposizione ad un utente positivo».L'app associa a ogni telefono un codice casuale e anonimo, i telefoni che si avvicinano scambiano i rispettivi codici casuali e in caso di riscontro con un positivo l'utente viene avvertito.