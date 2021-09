L’abbigliamento per bambini e i giubbotti: come sceglierli e con quali capi abbinarli

Un must, quando si tratta di abbigliamento per bambini, consiste nei giubbotti. Questi sono importanti per proteggere i più piccoli dal freddo e dal vento: diventano fondamentali a partire dalla stagione autunnale, quando le temperature iniziano a calare e il caldo dell’estate si allontana.

Non avrai problemi a individuare il giubbotto migliore per il tuo bambino, perché in commercio esistono davvero tantissimi modelli. Per esempio, il concept store cocochic.it mette a disposizione una vasta gamma di giubbotti e di giacche che possono essere adoperate allo stesso scopo. Ottimi prodotti sono quelli del brand A076, che fornisce anche un esteso assortimento di pantaloni e gonne, maglie a maniche lunghe, t-shirt ecc.

Cocochic è un negozio online che nasce da un progetto di due mamme, Giulia e Claudia. Due amiche unite dalla passione per la moda per l’infanzia, per la cura sartoriale e per tutto ciò che, nell’ambito del vestiario, è bello e comodo.

Ma torniamo ai giubbotti. Ci sono dei criteri che non devi mai tralasciare quando si tratta di scegliere quello giusto. Dai un’occhiata ai nostri consigli: nel guardaroba di un bimbo non deve mancare qualcosa che lo difenda dalle brezze autunnali e dai rigori dell’inverno!

Il comfort

Regola numero uno: è essenziale che un giubbotto sia al 100% confortevole. A volte va indossato anche per ore e ore, come accade durante le gite e le passeggiate, e quindi è indispensabile che calzi come una seconda pelle.

Mai comprare un giubbotto troppo stretto, anche perché spesso al di sotto vengono messi abiti pesanti che creano volume. D’altro canto, un giubbotto eccessivamente largo risulta comunque fastidioso. Dunque un elemento su cui bisogna soffermarsi, al momento dell’acquisto, è la taglia.

Inoltre il giubbotto deve essere morbido, quasi come se avvolgesse il bambino in un abbraccio. Sono perfetti gli articoli in nylon, quelli di cotone oppure in poliestere.

La resistenza

I bambini, si sa, non stanno un attimo fermi: corrono in giro, giocano, saltano. Una simile vivacità è un buon segno, ma è necessario procurarsi capi resistenti all’usura e agli strappi.

Questi requisiti sono rispettati del tutto dall’abbigliamento di brand come A076. Si utilizzano solo ed esclusivamente i migliori tessuti, rafforzati anche tramite adeguati processi di lavorazione. I giubbotti di alta qualità sono anche poco sensibili alle macchie, e tornano come nuovi dopo i corretti trattamenti in lavatrice. Tutto questo è basilare quando si parla di vestiti per bimbi e bimbe!

I materiali ecosostenibili

Un altro standard fondamentale è la sostenibilità ambientale. Nel senso che i prodotti di abbigliamento per bambini (così come quelli per adulti) devono conciliare il benessere della persona con la salvaguardia dell’ecosistema.

Per tale ragione c’è bisogno di tessuti green, anallergici, decorati con soluzioni completamente naturali. Anche questo è un aspetto cui tengono molto le due mamme che gestiscono lo shop di Cocochic. Del resto, è importante insegnare l’amore per il pianeta ai bambini sin dall’inizio – anche attraverso la scelta degli indumenti.

L’estetica

È vero che i più piccoli non vanno mai vestiti come “adulti in miniatura”; è anche vero, però, che l’occhio vuole la sua parte!

La cosa migliore è selezionare giubbotti che uniscano estetica e comodità, eleganza e funzionalità. I marchi più affidabili tengono sempre presente questa caratteristica. Ci sono giubbotti dal design più vintage e altri più moderni, giubbotti monocolor, bicolor o variopinti, giubbotti con motivi ornamentali geometrici oppure a fantasia e molto altro.

Come abbinare i giubbotti

Uno dei lati positivi dei giubbotti trendy per bambini consiste nel fatto che essi possono essere abbinati praticamente a tutto.

Ti consigliamo i jeans con i modelli dal taglio sportivo, i pantaloni di lino o di lana con quelli casual. Per le bambine, sono eccellenti anche le gonnelline e gli abitini autunnali e invernali. Una bella sciarpa al collo e il gioco è fatto.

Ai giubbotti di nylon e ai piumini puoi associare vari tipi di scarpe, che siano stivaletti da pioggia o sneakers. Il tuo piccolo sarà fiero di un outfit del genere, che lo farà sentire “grande” e al tempo stesso al sicuro, protetto dal freddo.

Un suggerimento: acquista il giubbotto con il tuo bambino accanto. In questo modo, sarà lui a scegliere tonalità e textures!