L' ONU sceglie un'abruzzese per guidare il turismo europeo

L’ONU SCEGLIE UN’ITALIANA PER GUIDARE IL TURISMO EUROPEO. Sarà per la prima volta un’italiana, Alessandra Priante, a guidare la Commissione Regionale Europa dell’UNWTO (United Nations World Tourism Organization), l’agenzia ONU attiva per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. La nomina è stata annunciata in occasione della 23ª Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale del turismo, ospitata a San Pietroburgo dal 9 al 13 settembre 2019.

Il Neodirettore, selezionato tra circa 200 candidati provenienti da tutto il mondo, entrerà in carica dal prossimo ottobre e avrà il compito di presiedere e coordinare l’attività dellaCommissione Regionale Europa che riunisce 48 Stati (compresi la Russia e svariati Paesi dell’area euro-asiatica) offrendo supporto ai rispettivi governi, ascoltandone le istanze e adoperandosi affinché le questioni relative al turismo siano presenti come priorità nelle agende politiche.

Il nuovo incarico segue la recente esperienza di Alessandra Priante a Capo delle relazioni internazionali e del cerimoniale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Esperta di policies del turismo, dal 2010-2015 ha ricoperto per conto del Ministero degli Esteri il ruolo di Esperto culturale del Governo per l’area del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bahrein, Kuwait). Ha inoltre rappresentato l’Italia in numerose istituzioni internazionali, riportando il Paese in una posizione centrale nell’ambito delle principali piattaforme, quali UNWTO, OCSE e Unione Europea con le strategie BlueMed, Eusair ed Eusalp.

La nomina rappresenta un ulteriore successo per l’Italia che, lo scorso maggio, è stata nuovamente eletta a partecipare al Consiglio esecutivo della Commissione regionale per l’Europa per il periodo 2019-2023. Prossimamente l’Italia sarà inoltre interessata da importanti appuntamenti del network, ospitando nel 2020 il Consiglio Esecutivo; nel 2021 l’UNWTO Global Conference on Wine Tourism e nel 2022 l’UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism.

Ufficio stampa – Comin & Partners

Federica Salzano | +39 328 1239578

federica.salzano@cominandpartners.com

Alessandra Priante, esperta di policies del turismo, segue in particolare gli ambiti relativi a turismo enogastronomico, sanitario e accessibile; dinamiche dell’overtourism; analisi della domanda lungo le direttive della trasformazione digitale.

Tra le principali esperienze professionali vanta l’attività svolta in qualità di capo ufficio delle relazioni internazionali e del cerimoniale del MiPAAFT, ruolo da cui ha coordinato e gestito la transizione delle politiche del turismo dal MiBACT verso la nuova governance al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Nominata dal Ministero degli Esteri in qualità di Esperto culturale del Governo per l’area del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bahrein, Kuwait) per il periodo 2010-2015, ha inoltre rappresentato l’Italia in numerose istituzioni internazionali, riportando il Paese in posizione centrale nelle principali piattaforme, da UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo) ad OCSE e Unione Europea con le strategie BlueMed, Eusair, Eusalp.

Con 6 lingue all’attivo, attualmente è professore associato alla Luiss Business School dove insegna tourism strategy.

The World Tourism Organization (UNWTO) è l’agenzia delle Nazioni Unite attiva per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. In quanto organizzazione internazionale leader nel settore, l’UNWTO diffonde conoscenza, promuove policies e incentiva momenti di formazione, al fine di rendere il turismo uno strumento efficace per lo sviluppo, in particolare attraverso progetti di assistenza tecnica in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. L’ente, con sede a Madrid, comprende 158 Stati, 6 Associate Members e oltre 500 Affiliate Members che rappresentano il settore privato, le istituzioni di formazione, le associazioni turistiche e le autorità del turismo locale. L’UNWTO è dotato di sei commissioni regionali: Africa, Americhe, Asia orientale e Oceano Pacifico, ‎Europa, Medio Oriente e Asia del sud.

L’Assemblea Generale dell’UNWTO è l’organo supremo e il più importante appuntamento dell’UNWTO. Le sessioni ordinarie si tengono ogni due anni, sono partecipate da tutti i membri del Network, per discutere di argomenti di fondamentale importanza per il settore. Al centro della 23ma assemblea, la discussione su educazione e lavoro nel turismo, alla luce degli obiettivi di sostenibilità dell’ONU e della necessità di gestire la crescita del comparto affinché si tramuti in beneficio per tutti, anche attraverso tecnologia e innovazione in vista di una maggiore e migliore occupazione.

Redazione Independent