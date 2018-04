L'ITALIA INCANTAVA LA FIRST LADY BUSH. Una di quelle donne che hanno nel loro carattere la sicurezza di New York (dove nacque) e la solidita' dell'immenso Texas, dove visse tutta la sua vita. Barbara Bush ha voluto finire i suoi giorni a casa. Si era sinceramente stufata dell'ospedale, dove veniva ricoverata per una malattia e l'altra. Pochi giorni prima di morire chiese ai suoi figli (George, secondo presidente in casa Bush e Jeb governatore della Florida) di portarla nella sua casa di Houston. Aveva 93 anni ed era stata sposata per 73 anni con George senior, 41mo presidente degli Stati Uniti. Barbara chiese al suo medico personale di farla finita con tutti quegli "aggeggi che usava per cercare di tenerla in vita". Mi basta la palliative care, spiego'. Un sistema che prevede l'uso di deboli medicine che controllano il dolore della malattia. L'avevo vista una volta, a New York nel suo ritorno dall' Italia, dove aveva portato due sue nipotine. Chiesi alla signora che l'accompagnava di chiederle per cortesia se le era piaciuta l'Italia. La risposta fu breve: Mrs Bush dice che l'Italia la incanta ogni volta che la visita. E' stata una madre stupenda, una nonna affettuosa e una bisnonna attenta. Delle cinque first lady vive (prima che Barbara partisse per lidi migliori) gli americani adorano prima di tutte Barbara. Amica sincera di Michelle Obama, aveva sempre aiutato Nancy Reagan, dopo la morte di Ronald. Barbara aveva fondato un paio di organzzazioni per aiutare i bambini ed era sempre stata attaccata al problema delle scuole in America. Sabato ci sara' la sepoltura di Barbara Bush nella biblioteca nazionale dei Bush. Milioni di americani piangeranno.

Benny Manocchia