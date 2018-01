L'Italia è in via di estinzione?

L'ITALIA E' IN VIA DI ESTINZIONE? L'Italia e' in via di estinzione. Entro la fine del secolo,forse prima,non ci saranno piu' italiani e 40 milioni di stranieri, che entreranno nella nostra penisola, prenderanno la guida dell'Italia. Un messaggio che mette la febbre addosso, anche se, in fondo, e' una "previsione" che ci spinge a ridere. Di che si tratta? II signor Taco Dankers, direttore dell'istituto Gefira, di Amsterdam, ha fatto l'annuncio dopo "avere dedicato intensi studi" alla faccenda. La ragione per cui l'Italia, secondo lo studioso olandese, cessera' di esistere sta tutta in questi tre punti: nascite poche, decessi di molto superiori alle nascite, immigrazione. Immigrazione? Gia', Darkens prevede un flusso di 40 milioni di stranieri che prenderanno il posto degli italiani, spariti nel frattempo dalla circolazione. Darkens ha perfino creato un software che ha chiamato Cerbero 2.0, il nome del cane a tre teste che difende (o difendeva) l'ingresso degli inferi. Oggi in Italia, dice Darkens, vivono 5 milioni di stranieri, ai quali si uniranno i 40 previsti e cosi' l'Italia andra' avanti con una popolazione di 45 milioni di non=italiani. Una domanda: chi e' questo signor Darkens? Chiunque esso sia, sappiamo che e' un olandese, uno dei Dutch che hanno sempre avuto sullo stomaco italiani e Italia. Almeno negli Stati Uniti. Perche' Darkens ha scelto proprio la nostra nazione per quelle "previsioni" che sono ridicole, se non proprio stupide? L'Olanda ha una popolazione di 6 milioni 466 mila abitanti. Pochi numeri, direi, proprio per l'estinzione, anche se, in verita', gli stranieri non vogliono proprio saperne dell'Olanda tuttaventopioggianebbiaacqua. Che strano mondo.

Benny Manocchia