L'Abruzzo verso la 'zona bianca' da lunedi' 7 giugno

Quattro Regioni, tra cui l’Abruzzo, da lunedì 7 giugno saranno in ‘zona bianca’. Con molta probabilità oggi ci sarà l’annuncio della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Abruzzo (42 e 35 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane), Liguria (43 e 28), Umbria (42 e 28) e Veneto (45 e 30), si aggiungeranno quindi a Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, già in bianco dal 31 maggio. Per l’ufficialità, comunque, bisognerà aspettare i dati del report settimanale: in queste sette Regioni dovrebbe essere confermata l’incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, che vuol dire zona bianca.

In zona bianca viene abolito il coprifuoco, anticipato rispetto al 21 giugno previsto per tutto il territorio italiano. Restano in vigore le sole regole sul distanziamento e sull’utilizzo delle mascherine, applicando per tutte le attività quanto previsto dai protocolli. Nei territori che entrano in questa fascia, inoltre, si va incontro a riaperture anticipate: discorso che vale per fiere, congressi, parchi a tema, feste di nozze e cerimonie (con green pass), piscine al chiuso, stabilimenti termali, sale giochi. Altra discussione in corso è quella sulle discoteche: al momento possono riaprire, in zona bianca, solamente per effettuare servizio di bar e ristorante (con divieto di ballare in pista), ma si pensa a una riapertura completa, magari solamente per chi è in possesso del green pass.

Costantino Spina