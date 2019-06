Ketamina, Anfetamine e Ecstasy: sequestrata la 'droga dello sballo'

PESCARA: SEQUESTRATI 80 GRAMMI DI DROGA DESTINATA ALLA “MOVIDA” DEL FINE SETTIMANA. Prosegue l’attività di prevenzione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara , a tutela soprattutto dei giovani in questo inizio della stagione estiva nei luoghi di ritrovo della “movida” pescarese.

In particolare, nel pomeriggio di domenica, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Pescara, con l’ausilio di unità cinofile , hanno effettuato controlli nella zona di Villanova di Cepagatti (PE), dove era in programma un evento danzante, tipo “rave party”, organizzato da una discoteca della zona.

