KLASS PARRUCCHIERI, UNA PASSIONE CHE SI TRASFORMA IN BELLEZZA. In un rinnovatissimo locale all’avanguardia, curato con estremo gusto, fin nei minimi dettagli, dove nulla è lasciato al caso, potrete trovare dei veri professionisti del fashion. I titolari, Gianluca Pangiarella e Antonio Rinaldi con il loro validissimo staff di collaboratori sanno sempre esprimersi al meglio per rendere perfetto ed unico il vostro look nel giorno più importante della vostra vita. Il nuovissimo ed accogliente salone, all’avanguardia è il giusto luogo dove potrete trovare la giusta esaltazione alla vostra bellezza. Estrema professionalità di una squadra perfetta, una gamma di innovativi prodotti e tecniche di luci ed ondulazioni del capello. KLASS è il meglio dell’arte per le vostre acconciature, nel giorno del vostro matrimonio. I veri artisti del capello saranno al vostro fianco per interpretare al meglio le esigenze degli sposi (donna e uomo) con un servizio costruito su misura, dall’acconciatura al make up.

Aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30, in via Dante a Spoltore (Pescara)



https://www.facebook.com/klassparrucchieri/

https://www.klassparrucchieri.it/

Redazione Independent