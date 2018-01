JEDDAH A DUBAI: LA MIA TORRE E' PIU' ALTA DELLA TUA. Lontani (molto lontani) sono i giorni in cui i nomadi arabi si muovevano a dorso di cammelli su deserti infuocati, in cerca di acqua. Il petrolio gli ha cambiato totalmente il tenore di vita, permettendo loro di affrontare progetti da capogiro. L'ultimo, in ordine di tempo, si chiama Kingdom Tower, a Jeddah, in Arabia Saudita. Un miliardo e mezzo di dollari ed ecco il piu' alto grattacielo del mondo, alto mille metri, una specie di torre di Babele con i piu' moderni e costosi strumenti che l'ingegneria strutturale di oggi offre. Qualche dato: 167 piani, 63 ascensori superveloci, molti dei quali a due piani; superficie totale 530 mila metri quadrati; un hotel con 153 camere, condomini di gran lusso, appartamenti, una vasta piattaforma di osservazione; ristoranti con chef importati dall'Italia. A proposito dell'Italia, uno degli ingegneri che hanno studiato la parte tecnica del grattacielo, si chiama Tomasetti, di origine italiana, anzi abruzzese. Quando vogliamo,non ci ferma nessuno... Nota finale, che vale la pena segnalare: la torre di mille metri sara'completata in un anno. E l'Arabia Saudita gia' si vanta che il Kingdom Tower mettera' in ginocchio il Burj Khalifa di Dubai, alto...appena 800 metri.

Benny Manocchia