ITALIA DESTINATA A DIVENTARE UNA COLONIA DEGLI "OSPITI". Caro Direttore, leggo su un quotidiano di Roma: "Mille euro per rom,niente per gli italiani". Deve trattarsi di un errore, vero? La battuta di un redattore assonnato. Di un pesce d'aprile ritardato. Altrimenti, direttore, spiegami tu. Per cominciare, non ha senso. Perche' il rom dovrebbe incassare mille euro mentre in qualche parte d'Italia c'e' chi muore per strada? (E' un titolo vicino a quello dei rom). Certo il Comune che elargisce tanto benessere deve avere le casse piene, oppure fa debiti che dovra' prima o poi pagare. C'e' qualcosa che e' inspiegabile. Il mondo e' pieno di gente che lascia un paese e emigra in un altro. Il sottoscritto lascio' l'Italia per andare negli Stati Uniti dove c'era il fratello. Ebbene, nessuno mi ha mai dato un solo dollaro. Guadagnavo lavorando. E se qualche volta mi lasciavo andare a un commento non positivo su questa nazione, mi dicevano subito: se non ti piace torna da dove sei venuto. In Italia nulla di questo. In Italia abbiamo tutti un cuore grosso come una pizza. Vengono, gli stranieri, rubano, stuprano, qualche volta uccidono, pero' mille euro per loro sono li'. Mi hanno detto piu' di una volta: danno soldi agli immigrati sicuri che prima o poi loro voteranno per chi gli ha pienato le tasche. Sara', ma prima o poi (lo abbiamo gia' visto) loro chiederanno favori immensi, dalla politica alla religione e tutto il resto. Morale: l'Italia in un breve giro di anni, non sara' piu' Repubblica Italiana ma una colonia di chi non stava bene nelle loro case e, venuti in Italia, hanno trovato sole, ottimo cibo e mille euro

(almeno per il momento).

Benny Manocchia

Nota di redazione