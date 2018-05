Italia: alcuni posti assolutamente da vedere

L'estate è alle porte. Le previsioni dell'parlano dipronti alle, un piacere al quale è veramente duro rinunciare nonostante il periodo economico difficile per le famiglie. Negli ultimi anni era la corsa degli italiani verso luoghi di grido, mete esotiche o lontane dal Belpaese. Ma secondo alcuni studi quest'anno cercheranno di, verso i nostri splendidi lidi oppure nelle citta' che offrono musei eccezionali.Abbiamo stilato una classifica dei luoghi meno conosciuti ma di certo interesse della nostra nazione piena di regioni interessanti. L, per esempro, ha una lunga lingua di costa adriatica, da, con spiagge bene attrezzate, ristoranti sul mare che ti fanno.... svenire gia' dal momento che annusi la cucina. Leed i moltiregionali della cosìddetta "Valleverde d'Europa", vicinissimi al, garantiscono quella facile opportunità tra chi preferisce il mare alla montagna, o viceversa, e che è spesso oggetto di contestazioni nella. Tra i luoghi più significativi di questa regione, ancora molto sconosciuta dal turismo italiano, merita una menzione, una città viva ed eclettica piena di locali alla moda, consigliatissima per momenti all'insegna del divertimento. Un altro luogo magnifico e suggestivo di questa regione, completa da ogni punto di vista, è, fortificazione medievale a 1.464 metri d’altezza immersa nel, set di film quali Il nome della rosa, con, o Lady Hawke, con. Poi c'è la, che parte dafino a raggiungere: lì si trovano alcune delle 'calette' (spiagge) più belle della regione, acque cristalline, sabbia e roccia insieme, oltre a cibi squisiti da gustare con ottimi vini locali. Altra località assolutamente imperdibile è, un vasto altopiano nel cuore del massiccio del, la montagna più alta dell'Appennino con i suoi 2912 metri, che il noto alpinistadefinì un "Piccolo Tibet". A, capoluogo millenario di regione, sulla via della ricostruzione dopo il tremendo terremoto del 2009, si può ammirare la stupenda, voluta alla fine del Duecento da, il papa del "gran rifiuto". Se invece la vostra passione sono i borghi incantati questa regione è il posto che fa per voi: da"la perla d’Abruzzo" incastonata nell'Alta Valle del Sagittario adi Sessanio, una "piccola Matera" ancora sconosciuta ma che non ha nulla da invidiare al ben più nota località della. Bellissime sono poi le passeggiate naturalistiche tra le quali segnaliamo quelle nellao presso l'oppure alle, dove troverete pace ed un intimo contatto con la natura e l'opportunità di praticare alcuni sport come il. C'è poi la misteriosa, un visita nell'antica e misteriosa città romana ai piedi del, è un esperienza consigliatissima per chi ama l'archeologia. Insomma l'è una regione ancora molto sconosciuta ma benedetta dalla natura che senza dubbio, molto presto, sarà in cima alla lista dei "posti assolutamente da visitare". Il nostro consiglio è prendere organizzare la vostra vacanza in modo intelligente: magari individuando su un motore di ricerca specializzato perla vostra base logistica per poi pianificare gli spostamenti secondo il proprio gusto e in modo da ottimizzare al meglio tempi e costi a vostra disposizione.