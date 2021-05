Istrice a spasso lungofiume. Salvato dalla Polizia

La scorsa notte poco dopo le cinque, un equipaggio della Squadra Volante ha notato un bellissimo esemplare di istrice aggirarsi tra via Caduti del Forte e via Pesaro, a due passi dall'ingresso della Questura.

Gli agenti sorpresi ma piacevolmente stupiti dall'incontro particolare, hanno cercato di evitare che il roditore, sicuramente disorientato, potesse essere investito, lo hanno seguito fino al lungofiume dei Poeti riuscendo a farlo rifugiare sulla banchina del porticciolo.

Intanto la centrale operativa ha allertato il dipartimento prevenzione servizi sanità animale della Asl di Pescara che ha inviato alle sei e mezza di stamattina personale qualificato per catturare l'animale e metterlo in sicurezza. L'istrice è stato visitato dai veterinari e sarà presto rimesso in libertà nel suo habitat naturale.